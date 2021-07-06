«Самолет надежный»: летчик исключил проблему с техникой у пропавшего на Камчатке Ан-26

Пропавший на Камчатке самолет Ан-26 перевозил 26 человек. То есть его загрузка составляла около двух тонн при максимальной загрузке в пять тонн. В таких условиях даже при отказе одного двигателя борт мог добраться до места назначения. Об этом «360» рассказал летчик-испытатель и эксперт в области авиации Анатолий Кнышов.

Специалист напомнил, что Ан-26 разрабатывался как военный самолет для перевозки пассажиров и грузов.

«Это двухдвигательный самолет. Даже при отказе одного двигателя с загрузкой в 26 человек он мог продолжать полет до пункта назначения. Самолет надежный, проверенный временем», — подчеркнул Анатолий Кнышов.

Вылетевший из Петропавловска-Камчатского в аэропорт Палана самолет Ан-26 перестал выходить на связь во вторник, 6 июля. На его борту находились 23 пассажира и шесть членов экипажа. На поиски борта отправилась наземная группировка спасателей, суда и авиация.

По данным властей региона, самолет заходил на посадку со стороны суши. На связь экипаж перестал выходить в 10 километрах от аэропорта. Поиски пропавшего Ан-26 продолжаются.