Происшествия 03 января 2023, 20:03 Самолет на «бреющем полете» сняли на видео на трассе в Омской области Прокуратура начала проверку полета самолета на минимальной высоте над трассой под Омском

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Появившееся в соцсетях видео с самолетом, низко летящим над трассой в Омской области, заинтересовало Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. В пресс-службе ведомства заявили, что начали проверку по факту случившегося.

Видео полета самолета на минимальной высоте появилось во «ВКонтакте» 3 января. Запись сделали на авторегистратор.

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По данным прокуратуры, ролик сняли в декабре прошлого года на трассе между селом Лузино и поселком городского типа Марьяновка. На кадрах можно видеть частный учебно-тренировочный самолет. В пресс-службе подчеркнули, что маршрут полета был не согласован.

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«Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — заключили в ведомстве.

Кто управлял самолетом, пока неизвестно. Все обстоятельства несогласованного полета уточняются.