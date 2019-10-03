Самолет МС-21-300 экстренно сел в Жуковском. Видео

В подмосковном аэропорту Жуковский совершил экстренную посадку самолет МС-21-300. Во время испытательного полета борт сообщил о технической неисправности. Как «360» сообщил пресс-секретарь аэропорта Жуковский Алексей Игнатенко, посадка прошла в штатном режиме.

У МС-21-300 не сработал датчик выпуска шасси, хотя по факту все оказалось в порядке. «Самолет <…> сейчас уже заруливает на стоянку. Все нормально. Посадка не была аварийной», — заметил Игнатенко.

Очевидцы сняли на видео финальный этап посадки самолета в Жуковском. Кадры оказались в распоряжении «360».

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Борт — один из трех самолетов МС-21, которые проходят испытания в ЛИИ имени Громова.

«Вылетал он фактически из ЛИИ, но на нашей территории. Рейс не наш, это экспериментальная авиация. На работе аэропорта никак не отразилось», — добавили в пресс-службе воздушной гавани.

На борту находился только экипаж. Точное число летного состава неизвестно.