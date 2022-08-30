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    30 августа 2022, 22:03

    Самолет Москва — Екатеринбург приготовился к экстренной посадке в Казани — СМИ

    ТАСС: самолет Москва — Екатеринбург приготовился к экстренной посадке в Казани

    Дарья Бунякова

    Пассажирский самолет совершает экстренную посадку в аэропорту Казани. Лайнер летел из Москвы в Екатеринбург, сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

    «Пассажирский Airbus, следовавший в Екатеринбург из Москвы, совершает экстренную посадку в Казани», — заявил собеседник агентства.

    По данным ТАСС, самолет подал сигнал тревоги примерно через час после взлета, в этот момент он находился над Марий Эл. После этого воздушное судно сменило курс на Казань.

    Других подробностей представитель авиационных служб не привел. Все причины изменения маршрута самолета продолжают выяснять.