30 августа 2022, 22:03
Самолет Москва — Екатеринбург приготовился к экстренной посадке в Казани — СМИ
ТАСС: самолет Москва — Екатеринбург приготовился к экстренной посадке в Казани
Пассажирский самолет совершает экстренную посадку в аэропорту Казани. Лайнер летел из Москвы в Екатеринбург, сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
«Пассажирский Airbus, следовавший в Екатеринбург из Москвы, совершает экстренную посадку в Казани», — заявил собеседник агентства.
По данным ТАСС, самолет подал сигнал тревоги примерно через час после взлета, в этот момент он находился над Марий Эл. После этого воздушное судно сменило курс на Казань.
Других подробностей представитель авиационных служб не привел. Все причины изменения маршрута самолета продолжают выяснять.