Пассажирский самолет совершает экстренную посадку в аэропорту Казани. Лайнер летел из Москвы в Екатеринбург, сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

«Пассажирский Airbus, следовавший в Екатеринбург из Москвы, совершает экстренную посадку в Казани», — заявил собеседник агентства.

По данным ТАСС, самолет подал сигнал тревоги примерно через час после взлета, в этот момент он находился над Марий Эл. После этого воздушное судно сменило курс на Казань.

Других подробностей представитель авиационных служб не привел. Все причины изменения маршрута самолета продолжают выяснять.