Экипаж самолета авиакомпании Rеd Wings по маршруту Москва - Анталья принял решение о посадке в аэропорту Сочи. Об этом сообщила пресс-служба сочинского аэропорта, передали в ТАСС.

Причина экстренного приземления — ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров. В Сочи ему выдали направление на госпитализацию.

«Сегодня, 14 августа, экипаж воздушного судна авиакомпании Rеd Wingsп ринял решение совершить посадку в аэропорту Сочи по причине ухудшения состояния здоровья пассажира 1972 года рождения. <...> На месте медицинским персоналом аэропорта пассажиру оказана первичная помощь», — говорится в сообщении.

Самолет сел в Сочи 06:30, в 08:40 он благополучно вылетел в аэропорт назначения.

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