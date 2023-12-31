Происшествия 31 декабря 2023, 14:50 Самолет МЧС с пострадавшими белгородцами приземлился в Москве Спецборт МЧС доставил в Москву 25 раненых жителей Белгорода РИА «Новости»

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Самолет Ил-76 МЧС России доставил в столицу 25 жителей Белгорода, которые пострадали от ракетных ударов со стороны украинских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Спецборт МЧС приземлился в аэропорту «Жуковский» в Подмосковье. Всего спасатели доставили в город 19 взрослых и шесть детей.

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«В столицу прибыли 25 человек, в том числе шесть детей, пострадавших в результате массированного удара со стороны Украины по объектам гражданской инфраструктуры города Белгорода», — указали в МЧС.

ВСУ ударили по Белгороду днем 30 декабря. По данным министерства здравоохранения, от атаки по городу пострадали более 130 человек. Из-за ударов погибли 24 жителя, в том числе четыре ребенка.

В результате обстрелов в Белгороде вспыхнули пожары, которые оперативно потушили огнеборцы. Официальный представитель МИД Мария Захарова возложила ответственность за атаку на Украину и Великобританию. Она также напомнила, что Евросоюз поставлял ВСУ вооружение.