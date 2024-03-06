Происшествия 06 марта 2024, 15:56 Самолет МЧС России вылетел в Кызыл для эвакуации пострадавших при пожаре на ТЭЦ

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Самолет МЧС России вылетел из Москвы в Кызыл для эвакуации пострадавших при взрыве и пожаре на ТЭЦ в Туве. Глава ведомства поручил оказать им всю необходимую помощь. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Пострадавших доставят санавиацией в московские медучреждения. Самолет Ил-76 МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, а также кардиомониторами и аппаратами искусственной вентиляции легких. На борту находятся врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и специалисты Минздрава.

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Кроме того, еще два самолета МЧС России готовы к доставке в Кызыл модульных котельных и тепловых пушек.

Взрыв на Шагонарской ТЭЦ произошел ранним утром 6 марта. Предварительно, причиной послужила детонация угольной пыли. Известно о 23 пострадавших, госпитализация потребовалась 15 из них. Пожар потушили.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Прокуратура республики организовала проверку.