Самолет МЧС доставит в Москву пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье

Борт авиации МЧС России ИЛ-76 доставит в Москву шесть детей и одного взрослого, пострадавших в крупном ДТП с автобусом на Ставрополье.

Самолет оборудован всей необходимой медицинской техникой, которая позволяет проводить санитарно-авиационную эвакуацию, сообщили в МЧС.

На борту ИЛ-76 находятся восемь медработников с разных медучреждений и шесть — с ВЦМК «Защита.

Такое решение было принято Минздравом России по результатам консультаций, проведенных с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион.

Дальнейшую помощь пострадавшим окажут в в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко и Российской детской клинической больнице РНИМУ имени Пирогова.

Жертвами ДТП с участием микроавтобуса и КамАЗа в Ставропольском крае стали пять девочек. Все они были игроками баскетбольной команды и ехали на соревнования в Черкесск. Перевозка не была организована волгоградской спортивной школой, где занимались дети. За рулем микроавтобуса, по предварительным данным, был один из родителей.

Установлено, что причиной аварии стал неудачный обгон, который попытался совершить водитель ВАЗ-2109. Он выехал на встречку, решив обогнать сразу около десяти машин, среди которых было два большегруза. Осознав, что не успеет завершить маневр, водитель решил вернуться в свой ряд, но успел по касательной задеть КамАЗ. Грузовик начал тормозить и в итоге перевернулся. Его прицеп рухнул на ехавший в противоположном направлении микроавтобус с детской командой.