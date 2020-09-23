Самолет Майка Пенса вернулся в аэропорт после столкновения с птицей

По данным издания, инцидент произошел сразу после вылета из Манчестера. Пилот принял решение посадить самолет, сообщил сайт RТ.

Отмечается, что в мае минувшего года автомобиль Renault Trafic столкнулся с правительственным лайнером Global 5000 канцлера Германии Ангелы Меркель. Это произошло в аэропорту Дортмунда. В том же месяце три мотоцикла из кортежа главы США Дональда Трампа попали в ДТП в Луизиане.