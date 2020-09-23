23 сентября 2020, 12:40
Самолет Майка Пенса вернулся в аэропорт после столкновения с птицей
Лайнер вице-президента США Майка Пенса вернулся в аэропорт вылета в штате Нью-Гэмпшир после столкновения с птицей, информирует The Sun.
По данным издания, инцидент произошел сразу после вылета из Манчестера. Пилот принял решение посадить самолет, сообщил сайт RТ.
Отмечается, что в мае минувшего года автомобиль Renault Trafic столкнулся с правительственным лайнером Global 5000 канцлера Германии Ангелы Меркель. Это произошло в аэропорту Дортмунда. В том же месяце три мотоцикла из кортежа главы США Дональда Трампа попали в ДТП в Луизиане.