Самолет, летевший из Екатеринбурга в Анталью, экстренно приземлился в Сочи из-за смерти пассажирки

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» сделал вынужденную посадку в международном аэропорту Сочи из-за смерти пассажирки на борту. Уточняется, что воздушное судно направлялось из Екатеринбурга на турецкий курорт Анталья. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«Во время выполнения рейса U61070 по маршруту Анталья — Екатеринбург у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Сочи», — говорится в сообщении.

В авиакомпании пояснили, что женщине оказывали помощь члены экипажа, а также врач, который являлся пассажиром данного рейса. К сожалению, пассажирку спасти не удалось. Она скончалась до посадки самолета.