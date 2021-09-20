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    20 сентября 2021, 10:59

    Самолет, летевший из Екатеринбурга в Анталью, экстренно приземлился в Сочи из-за смерти пассажирки

    Оксана Лавнюженко

    Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» сделал вынужденную посадку в международном аэропорту Сочи из-за смерти пассажирки на борту. Уточняется, что воздушное судно направлялось из Екатеринбурга на турецкий курорт Анталья. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

    Самолет, летевший из Екатеринбурга в Анталью, экстренно приземлился в Сочи из-за смерти пассажирки

    «Во время выполнения рейса U61070 по маршруту Анталья — Екатеринбург у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Сочи», — говорится в сообщении.

    В авиакомпании пояснили, что женщине оказывали помощь члены экипажа, а также врач, который являлся пассажиром данного рейса. К сожалению, пассажирку спасти не удалось. Она скончалась до посадки самолета.