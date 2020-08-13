Самолет Л-39 упал в ходе тренировки под Краснодаром

«При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае потерпел аварию учебный самолет Л-39 учебной авиационной базы», — говорится в сообщении.

ЧП случилось 13 августа. Экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался. Летчики не пострадали.

Самолет упал вдали от населенного пункта, разрушений на земле нет. Комиссия Службы безопасности полетов авиации ВС России выясняет причину происшествия.

Учебно-тренировочный самолет L-39 «Альбатрос» разработали в Чехословакии в конце 1960-х годов. На вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) России числится около 150 самолетов Л-39. Они предназначены для подготовки летного состава.

Ранее в Можайском городском округе Подмосковья разбился частный мотодельтаплан. Погибли два человека.