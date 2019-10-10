Самолет компании «Северсталь» вернулся в Шереметьево с неисправным шасси

Bombardier CRJ200 был вынужден вернуться в аэропорт вылета и совершить аварийную посадку в московской воздушной гавани. На борту самолета были 36 человек, в том числе три члена экипажа.

«Самолет вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси», — рассказали в экстренных службах.

Рейс D2 164 выполнял Bombardier CRJ200, принадлежащий авиакомпании «Северсталь». Лайнер поднялся в воздух в расчетные 14:20 и должен был провести в небе 50 минут, но сразу после взлета сработали датчики шасси. Рейс немного не долетел до подмосковного Балабанова, когда экипаж принял решение вернуться в Шереметьево и согласовал экстренную посадку с диспетчерской службой столичного аэропорта.

Согласно сведениям, доступным на сервисе отслеживания полетов Flightradar24, борт приземлился в Москве в 14:53. О пострадавших сообщений не поступало.