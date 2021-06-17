Самолет компании «Ямал» отправили на экспертизу после столкновения с птицей

Самолет Airbus-320 авиакомпании «Ямал» столкнулся с птицей. Об этом сообщило агентство «ЕАН» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Рощино.

Лайнер совершал рейс YC9 Салехард — Тюмень. Во время перелета он столкнулся с птицей, что повлекло за собой повреждения двигателя. Самолет отстранили от полетов до проведения технической экспертизы левого двигателя. «При послеполетном осмотре воздушного судна Airbus-320 обнаружены повреждения лопаток № 10, № 11 первой ступени компрессора низкого давления левого двигателя. На задних кромках поврежденных лопаток обнаружены следы столкновения с птицей бурого цвета», — рассказали представители аэропорта.