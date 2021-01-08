Самолет «Ютэйр» вернулся в аэропорт Новосибирска после отказа двигателя

Самолет авиакомпании «Ютэйр» должен был приземлиться в Сургуте, но после вылета вернулся в аэропорт Новосибирска. По предварительной информации, причиной стал отказ одного из двигателей. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«08 января 2021 года в 06:27 по местному времени (02:27 мск) аэропорту города Новосибирск произведен возврат на аэродром вылета воздушного судна АТР-72, принадлежащего ПАО «Авиакомпания «Ютэйр» сообщением Новосибирск — Сургут», — сказано в сообщении надзорного ведомства в Telegram.

В прокуратуре добавили, что предварительной причиной возвращения лайнера является отказ правого двигателя. На борту самолета летели 52 пассажира, среди которых не было детей. Также на борту находились пять членов экипажа.

«Посадка произошла в штатном режиме. Воздушное судно не повреждено, пострадавших нет», — отметило ведомство.

Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку и выясняет все обстоятельства. Специалисты намерены установить, выполнялось ли законодательство о безопасности полетов.