Происшествия 30 июля 2023, 09:39 Самолет из Улан-Удэ с отказавшим шасси приземлился в аэропорту Шереметьево ТАСС: в аэропорту Шереметьево успешно приземлился самолет с отказавшим шасси из Улан-Удэ Фото: freepik.com

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В столице в аэропорту Шереметьево лайнер, летевший из Улан-Удэ, совершил аварийную посадку. Причиной тому послужило отказавшее шасси, сообщил ТАСС со ссылкой экстренные службы.

В воскресенье, 30 июля, пассажирский самолет, следовавший рейсом Улан-Удэ — Москва, с неисправностью шасси благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

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До этого агентство сообщило, что в Шереметьеве ожидали аварийную посадку пассажирского лайнера Boeing, у которого отказало шасси. В воздушную гавань направили дополнительные силы пожарных.

На днях произошла похожая ситуация: пассажирский самолет Сочи — Москва совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево. На борту Boeing-737 компании «Аэрофлот» находились 149 пассажиров и семь членов экипажа. У самолета отказал левый двигатель.

Ранее авиационные службы сообщили о закрытии аэропорта Внуково на вылет и прилет. Собеседник агентства уточнил, что один самолет находится в зоне ожидания.