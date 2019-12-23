Самолет из Москвы выкатился за пределы ВПП в аэропорту Кирова

Прилетевший из Москвы лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в кировском аэропорту Победилово. В результате случившегося никто не пострадал.

«После посадки в Кирове при выполнении маневра самолет Boeing 737 выкатился передней стойкой шасси за пределы ВПП», — рассказал «Интерфаксу» источник.

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По словам собеседника агентства, в момент приземления на борту было 112 пассажиров и шесть членов экипажа. Все смогли самостоятельно покинуть лайнер.

Как заверили в аэропорту, пассажирский самолет успешно выполнил посадку и остановился «при развороте на уширении ВПП, чтобы избежать выкатывания». После приземления все люди спустились по трапу и сели в автобус, который доставил их в здание аэропорта.

«Воздушное судно сейчас буксирует к месту стоянки аэродромный тягач, это штатная ситуация», — отметили в Победилово.