    23 декабря 2019, 12:00

    Самолет из Москвы выкатился за пределы ВПП в аэропорту Кирова

    Дарья Бунякова

    Прилетевший из Москвы лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в кировском аэропорту Победилово. В результате случившегося никто не пострадал.
    Самолет из Москвы выкатился за пределы ВПП в аэропорту Кирова

    «После посадки в Кирове при выполнении маневра самолет Boeing 737 выкатился передней стойкой шасси за пределы ВПП», — рассказал «Интерфаксу» источник.

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    По словам собеседника агентства, в момент приземления на борту было 112 пассажиров и шесть членов экипажа. Все смогли самостоятельно покинуть лайнер.

    Как заверили в аэропорту, пассажирский самолет успешно выполнил посадку и остановился «при развороте на уширении ВПП, чтобы избежать выкатывания». После приземления все люди спустились по трапу и сели в автобус, который доставил их в здание аэропорта.

    «Воздушное судно сейчас буксирует к месту стоянки аэродромный тягач, это штатная ситуация», — отметили в Победилово.