Происшествия 26 декабря 2023, 12:19 Самолет из Москвы въехал в сугроб в аэропорту Челябинска «Аэрофлот»: прибывший из Москвы самолет уперся в сугроб в аэропорту Челябинска Leonid Faerberg/Transport Photo Images/globallookpress

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Самолет, выполнявший рейс SU1532 из Москвы, въехал в сугроб после приземления в Челябинске 26 декабря. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» в своем Telegram-канале.

По данным перевозчика, в аэропорту Челябинска плохо убрали снег на рулежной дорожке. Из-за этого при развороте прибывший из столицы самолет начал скользить.

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«Воздушное судно на маршруте руления уперлось в сугроб», — уточнила пресс-служба.

В «Аэрофлоте» отметили, что за пределы рулежной дорожки борт не выкатился. Экипаж рейса запросил буксировочный тягач.

Инженерно-технический персонал осмотрел самолет. В 09:45 по местному времени воздушное судно отправилось в Москву обратным рейсом.

Ранее направлявшийся в Сочи самолет экстренно приземлился в аэропорту Челябинска. Экипажу пришлось посадить борт, поскольку одной из пассажирок стало плохо.