Самолет из Москвы в Доминикану совершил экстренную посадку в Шереметьево

Вынужденную посадку в московском аэропорту Шереметьево совершил самолет Boeing 777, выполнявший рейс Москва — Пунта-Кана (Доминиканская Республика). Перевозчик Royal Flight объяснил случившееся.

Представители авиакомпании заявили, что причиной этому стала техническая неисправность. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Лайнер вылетел из столичного аэропорта в 02:40 и вернулся обратно в 04:20.

По данным сервиса Flightradar24, все это время борт кружил над Шереметьево и вырабатывал топливо. Теперь самолет задержан на 16 часов 35 минут. Предварительное время вылета 19:15, уточнили в Royal Flight.

«Сейчас пассажиров размещают в гостинице, либо же они на выбор отправляются к себе домой», — добавили в авиакомпании.