Самолет из Москвы экстренно садится в Краснодаре из-за неисправности. На борту 149 человек

Самолет из Москвы экстренно садится в аэропорту Краснодара из-за неисправности закрылок. На борту находятся 149 человек. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщило РИА «Новости».

Пассажирский самолет Boeing-737 выполняет рейс из Шереметьево. В пресс-службе аэропорта Краснодара сообщили «Интерфаксу», что к месту посадки направили службы экстренного реагирования. Все службы аэропорта привели в состояние повышенной готовности.

Точное время аварийной посадки самолета пока неизвестно. Об этом официальный представитель краснодарского аэропорта Виталий Коренюгин сообщил РБК.

По данным сервиса FlightRadar, в районе аэропорта Краснодара находится рейс «Аэрофлота» SU1104. Воздушное судно уже совершило несколько кругов вокруг аэропорта.

Сигнал от Воеing-737, следующего рейсом Шереметьево — Краснодар, аэропорт получил около 17:26.

«Объявлена аварийная посадка», — сообщил представитель гавани kp.ru.

Предположительно, самолет приземлится около 18:30.

Согласно данным табло аэропорта, самолет должен был приземлиться еще в 17:05. Посадку отложили до 17:55, но самолет до сих пор находится в воздухе.