Самолет из Казани сел в Крыму после сообщения о взрывном устройстве на борту

«Самолет А321, который совершал рейс Казань — Симферополь, штатно приземлился в аэропорту прибытия», — сообщили в аэропорту Симферополя.

Лайнер рейса 127 после приземления в Симферополе проверили кинологи с собаками, сообщение о взрывном устройстве оказалось ложным. Сейчас проводится проверка. Устанавливается автор сообщения о минировании, сообщил сайт RT.