Самолет из Казани сел в Крыму после сообщения о взрывном устройстве на борту
Самолет, летевший из Казани в Симферополь, штатно сел в аэропорту прибытия после поступившего сообщения о якобы заложенном на борту взрывном устройстве. Полиция разыскивает автора сообщения о минировании. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу линейного управления МВД РФ на транспорте в Крыму.
«Самолет А321, который совершал рейс Казань — Симферополь, штатно приземлился в аэропорту прибытия», — сообщили в аэропорту Симферополя.
Лайнер рейса 127 после приземления в Симферополе проверили кинологи с собаками, сообщение о взрывном устройстве оказалось ложным. Сейчас проводится проверка. Устанавливается автор сообщения о минировании, сообщил сайт RT.