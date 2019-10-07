Самолет из Иркутска совершил вынужденную посадку в Якутске

Самолет авиакомпании «ИрАэро», совершавший рейс Иркутск — Нерюнгри (Якутия) вынужден был сесть в Якутске. Причиной стали плохие погодные условия в Нерюнгри.

Sukhoi Superjet 100 приземлился в Якутске в 09:50 по местному времени (03:50 по мск).

«Причиной ухода лайнера на запасной аэродром стали погодные условия в аэропорту прибытия. Из-за обильных осадков (дождя со снегом) коэффициент сцепления ВПП не позволял совершить безопасную посадку», — об этом «Интерфаску» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По данным сервиса Gismeteo, сейчас в Чульмане, где находится аэропорт Нерюнгри, около 0 градусов. Влажность составляет 96 %.

На борту находились 67 пассажиров. Они ждут вылета в Нерюнгри. Это произойдет после того, как начнет работать аэропорт якутского города. Ориентировочное время открытия авиагавани — 14:00 по местному времени (08:00 по мск). Пока же вылета в Нерюнгри ожидают рейсы из Иркутска и Новосибирска. Об этом сообщил «Якутск 24».

Аэропорт Нерюнгри располагается в 40 километров от города Нерюнгри в Якутии. Он принимается регулярные рейсы из Якутска, Красноярска, Новосибирска, Иркутска, Симферополя.