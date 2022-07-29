Самолет Ил-76 задействуют в борьбе с лесными пожарами в Мирнинском районе Якутии

Самолет Ил-76 МЧС России из Москвы задействуют в работе по ликвидации лесных пожаров в Мирнинском районе Якутии. На нем будут перебрасывать лесопожарные формирования, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, площадь природного пожара возле Арылаха Мирнинского района — 50 гектаров. На пожаре работает аэромобильная группировка МЧС. Вдоль распространения фронта огня выставили пожарные посты.

«Из Москвы отправлен самолет Ил-76 МЧС России для переброски лесопожарных формирований в Мирнинский район Якутии», — отметили в пресс-службе.

Из-за угрозы перехода лесного пожара на Арылах из него эвакуировали 54 человека. В трех пунктах временного размещения в городе Мирный разместили 260 человек, в том числе 234 ребенка.

«Всего на тушении данного природного пожара задействованы 125 человек личного состава и 34 единицы автомобильной техники», — информировали в пресс-службе главного управления МЧС по региону.