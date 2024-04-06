Происшествия 06 апреля 2024, 14:24 Самолет Ил-76 со спасателями вылетел в Орск МЧС: в Орск направили дополнительный эшелон спасателей на самолете Ил-76 Пресс-служба МЧС

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Дополнительный самолет МЧС вылетел в Оренбургскую область. Спасатели привезут в частично затопленный Орск специальное оборудование для ликвидации последствий паводка. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

На борту Ил-76 находятся 175 специалистов, в том числе курсанты и офицеры Уральского института ГПС МЧС России. Они доставят в город плавсредства, спасательные жилеты, технику высокой проходимости и гидрокостюмы.

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В пресс-службе добавили, что сейчас в Орске в ликвидации паводка участвуют 540 спасателей, 146 единиц техники и более 70 плавсредств. Специалисты также задействуют для устранения ЧП 13 беспилотников.

Ранее мэрия Оренбурга сообщила, что уровень воды в реке Урал из-за прорыва дамбы приблизился к опасной отметке. В пострадавшем от паводка Орске начался набор добровольцев для эвакуации жителей затопленных районов.

По информации прокуратуры Оренбургской области, прорыв дамбы произошел из-за нарушений в ее содержании. Региональный СК возбудил уголовное дело по нескольким статьям.