Самолет iFlу с технической неисправностью приземлился в Екатеринбурге. СК начал проверку

Самолет авиакомпании iFly Airbus A330, вылетевший в китайский курортный город Санья, вернулся в Екатеринбург из-за технической неисправности. Следователи начали проверку.

«В 00:55 (22:55 10 сентября по московскому) во время набора высоты „сработал датчик ошибки механизации“. Командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находились 284 пассажира, из них 28 детей и 12 членов экипажа. В 03:25 воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту Кольцово», — сообщили в управлении СК.

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По данным следствия, пассажиры и члены экипажа не пострадали. Сейчас проводится доследственная проверка. Правоохранители запросили документы на судно, опрашиваются наземные службы аэропорта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным РИА «Новости», пассажиры рейса F7-9885 должны были вылететь в 08:30 по московскому времени.

В авиакомпании отказались от комментариев по происшествию.