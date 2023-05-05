Происшествия 05 мая 2023, 09:45 Самолет и три вертолета бросили на тушение пожара в Тюменской области МЧС: к тушению пожара в Успенке привлекли самолет Ил-76, вертолеты Ми-8 и Ми-26 Пресс-служба МЧС

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Пожар в селе Успенка Тюменской области локализовали. К работе привлекли самолет Ил-76, вертолеты Ми-8 и Ми-26, в близлежащих населенных пунктах провели опашку земли, сообщило региональное управление МЧС России.

«Проводится дополнительная опашка поселков. Для скорейшей ликвидации лесного пожара, который вчера перекинулся на село Успенка, привлечен самолет Ил-76 МЧС России, два вертолета Ми-8 и один Ми-26», — сказали в ведомстве.

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После полуночи 5 мая возгорание локализовали на площади 3900 квадратных метров. К этому времени от огня пострадали 13 жилых домов. В тушении задействовали 226 человек. Из Успенки эвакуировали 79 жителей, 45 постояльцев дома престарелых и 370 воспитанников детского психоневрологического диспансера.

Пожар начался 4 мая, огонь перекинулся с леса на село. Прокуратура начала проверку. Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил, что хотя распространение огня удалось остановить, находиться в Успенке все равно опасно из-за сильного задымления. Вечером в селе ввели режим чрезвычайной ситуации.