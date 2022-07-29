Командир самолета, летевшего из Грозного в Москву, принял решение вернуться, сообщила «360» представитель пресс-службы авиаперевозчика Utair Наталья Мелехова. По ее словам, безопасности пассажиров и экипажа ничто не угрожает.

«На рейсе Грозный-Москва сработала индикация давления в салоне. В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до трех тысяч метров и вернуться в аэропорт вылета. Ожидается штатная посадка», — рассказала Мелехова.

Ранее пассажирский Boeing 737 авиакомпании Utair подал сигнал тревоги над Каспийским морем, следует из данных сервиса Flightradar. Позже лайнер вновь появился на карте.

На днях самолет авиакомпании Avianca совершил экстренную посадку в Колумбии. У лайнера отказал один из двигателей.