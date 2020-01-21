    21 января 2020, 05:04

    Самолет экстренно сел в Казани

    Наталья Жуковская

    Самолет, выполнявший рейс Москва — Южно-Сахалинск, экстренно приземлился в Казани из-за пассажира, которому стало плохо с сердцем, сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь аэропорта Южно-Сахалинска Марина Суетинова.
    Самолет экстренно сел в Казани

    Она отметила, что экипаж принял решение посадить самолет, помощь пассажиру начали оказывать еще на борту.

    «Экипаж самолета вынужден был совершить экстренную посадку из-за сердечного приступа у одного из пассажиров. Помощь ему начали оказывать уже на борту воздушного судна и продолжили в аэропорту», — рассказала Суетинова.

    Лайнер уже вылетел в Южно-Сахалинск и приземлится в аэропорту назначения.