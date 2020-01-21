21 января 2020, 05:04
Самолет экстренно сел в Казани
Самолет, выполнявший рейс Москва — Южно-Сахалинск, экстренно приземлился в Казани из-за пассажира, которому стало плохо с сердцем, сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь аэропорта Южно-Сахалинска Марина Суетинова.
Она отметила, что экипаж принял решение посадить самолет, помощь пассажиру начали оказывать еще на борту.
«Экипаж самолета вынужден был совершить экстренную посадку из-за сердечного приступа у одного из пассажиров. Помощь ему начали оказывать уже на борту воздушного судна и продолжили в аэропорту», — рассказала Суетинова.
Лайнер уже вылетел в Южно-Сахалинск и приземлится в аэропорту назначения.