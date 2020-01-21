Самолет экстренно сел в Казани

Она отметила, что экипаж принял решение посадить самолет, помощь пассажиру начали оказывать еще на борту.

«Экипаж самолета вынужден был совершить экстренную посадку из-за сердечного приступа у одного из пассажиров. Помощь ему начали оказывать уже на борту воздушного судна и продолжили в аэропорту», — рассказала Суетинова.

Лайнер уже вылетел в Южно-Сахалинск и приземлится в аэропорту назначения.