Происшествия 23 июня 2023, 23:27 Самолет экстренно сел в Гонконге из-за взорвавшегося шасси RTHK: 18 человек пострадали в результате экстренной посадки лайнера в Гонконге РИА «Новости»

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Восемнадцать человек пострадали из-за экстренной посадки самолета авиакомпании Cathay Pacific в Гонконге. У лайнера лопнуло шасси, сообщил телеканал RTHK.

По данным издания, рейс следовал из Гонконга в Лос-Анджелес. Уже во время взлета одно из шасси перегрелось и взорвалось, в результате чего экипаж принял решение вернуться в Гонконг.

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После посадки экипаж выпустил спасательные трапы. Во время эвакуации из самолета пассажиры получили травмы. Госпитализированы в больницу пять мужчин и 13 женщин. Остальных пассажиров отвезли в гостиницу. Всего на борту Boeing 777-300 находились 300 человек.

Ранее в Минводах аварийно сел самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Алма-Аты. Причиной экстренного приземления стал отказ двигателя. На борту самолета находился только экипаж в составе из пяти человек. В результате аварийной посадки никто не пострадал.