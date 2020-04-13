Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за задымления на борту

Задымление в кабине пилотов стало причиной аварийной посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга. Лайнер должен был отправиться в Москву. Приземление прошло в штатном режиме.

Самолет 13 апреля вылетел из аэропорта Екатеринбурга и направился в Москву. Через некоторое время в кабине пилотов появился дым, из-за чего командир корабля решил вернуться в город вылета.

«Посадка прошла благополучно. На борту находились 36 пассажиров и шесть членов экипажа. Для отправки пассажиров в пункт назначения авиакомпания готовит резервное воздушное судно», — сообщили «360» в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

Сейчас специалисты выясняют точные причины произошедшего на борту самолета.