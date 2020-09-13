Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за отказа двигателя

Воздушное судно авиакомпании S7 совершило экстренную посадку в Екатеринбурге. По предварительным данным, у самолета отказал двигатель

Пилот решил посадить самолет в аэропорту Кольцово после того, как появились характерные звуки. Есть версия, что один двигатель остановился, передает E1.RU. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Точная причина неполадки выясняется. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Рейс S7-1174 Екатеринбург — Москва вскоре после вылета вернулся в аэропорт Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиаперевозчика. Аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов», - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее в начале августа легкомоторный двухместный самолет совершил жесткую посадку в Калужской области. В результате погиб пилот. Что стало причиной такой посадки неясно. Об этом сообщил сайт Утро.ru.

В феврале этого года самолет Utair попал в аварию в Коми, он приземлился на брюхо при посадке в аэропорту, передает «Царьград». Пострадавших на борту не оказалось.