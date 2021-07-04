Самолет экстренно сел в Домодедово из-за инсульта у члена экипажа

Пассажирский самолет авиакомпании Singapore Airlines («Сингапурские авиалинии») совершил внеплановую экстренную посадку в аэропорту Домодедово. Причиной стал инсульт у одного из членов экипажа, сообщил «Интерфакс».

Самолет Airbus A350 выполнял рейс из Копенгагена в Сингапур, сообщил источник агентства. Лайнер должен был пролететь транзитом через воздушное пространство России. Командир лайнера связался с диспетчерами и сообщил, что у бортпроводника случился гипертонический криз. Диспетчеры предложили изменить курс и посадить лайнер в московском аэропорту.

Внеплановая посадка в Домодедово прошла благополучно. В аэропорту самолет встречала бригада врачей. У стюарда диагностировали инсульт, его госпитализировали.

Накануне грузовой самолет Boeing 737 упал в океан у Гавайских островов. По предварительным данным, у лайнера забарахлил двигатель. Технические неполадки начались после взлета. Самолет развернулся и должен был вернуться в Гонолулу, но не долетел. На борту находились два человека, они выжили.