Самолет экстренно сел на Сахалине из-за задымления в кабине пилота

Следовавший по направлению из Хабаровска в Южно-Сахалинск самолет совершил экстренную посадку на Сахалине. Причина — задымление в кабине пилота.

Почти весь путь самолет проделал, находясь в аварийном состоянии, сообщил ТАСС со ссылкой пресс-службу аэропорта областного центра.

«Через 20 минут после вылета самолета из Хабаровска [в Южно-Сахалинск] произошло задымление в кабине пилота», — приводит агентство сообщение пресс-службы.

В нем также указано, что командир борта уведомил ответственные службы. По сигналу тревоги были собраны аварийно-спасательные расчеты в аэропорту Южно-Сахалинска, где самолет совершил экстренную посадку.

В январе пассажирский самолет Airbus A-320, следовавший рейсом Москва — Салехард, отклонился от маршрута. Воздушному судну пришлось приземлиться в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за сработавших датчиков неисправности приборов. Датчики сработали почти сразу после вылета самолета. Авиалайнер немного покружил в воздухе и направился на северо-запад.