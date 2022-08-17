Самолет экстренно приземлился в Иркутской области из-за поломки крыла

Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту города Усть-Кут в Иркутской области из-за повреждения крыла. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ситуация произошла 17 августа около десяти утра. Во время посадки самолет зацепился крылом о землю. В момент происшествия в салоне находились четыре члена экипажа и 40 пассажиров, передало ИА НСН.

Посадить судно удалось без осложнений. Информации о пострадавших не поступало, написало РИА ФАН.

Сотрудники полиции организовали проверку нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщил RT.