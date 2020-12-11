Самолет экстренно приземлился в аэропорту Иркутска

По данным телеканала «Царьград», в самолете находились 76 пассажиров. В Новосибирск они полетят на резервном самолете.

«Сработал датчик технической неисправности, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета», — рассказал источник в прокуратуре.