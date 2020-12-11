11 декабря 2020, 15:23
Самолет экстренно приземлился в аэропорту Иркутска
Самолет, который вылетел из Иркутска в Новосибирск, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за сработавшего датчика неисправности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Новосибирскую транспортную прокуратуру.
По данным телеканала «Царьград», в самолете находились 76 пассажиров. В Новосибирск они полетят на резервном самолете.
«Сработал датчик технической неисправности, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета», — рассказал источник в прокуратуре.