Происшествия 05 марта 2024, 17:56 Самолет до Челябинска вернулся в аэропорт Петербурга из-за пожара Shot: самолет Петербург — Челябинск вернулся в Пулково из-за пожара в двигателе РИА «Новости»

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Самолет Superjet с сотней пассажиров, летевший из Санкт-Петербурга в Челябинск, вернулся в аэропорт Пулково из-за возгорания в двигателе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что все произошло 4 марта. Примерно через полчаса после вылета, когда самолет поднялся примерно на 9,5 тысячи метров, двигатель загорелся, и сработала сигнализация. Пилоты активировали огнетушитель и приняли решение о возвращении в аэропорт вылета. В 18:13 самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.

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По информации издания, проверка показала, что в первом двигателе нет заглушки «порта» и произошло частичное отслоение теплоизоляции створки капота реверсивного устройства.

Данные о возвращении самолета в аэропорт появлялись в СМИ накануне, однако причина не называлась.

На днях стало известно, что еще в конце декабря Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», летевший из Казани в Сочи со 168 пассажирами на борту, чуть не рухнул при посадке. Неграмотные действия экипажа в сложных погодных условиях привели к кратковременной потере управления самолетом.