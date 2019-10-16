Плохое самочувствие одного из пассажиров стало причиной вынужденной посадки самолета. Борт направлялся из индийского Дели в Москву, но экстренно приземлился в аэропорту Узбекистана.

Бортпроводники рассказали о запрете брать чаевые Подробнее «Борт „Аэрофлота“, выполнявший рейс Дели — Москва, в 07:19 (05:19 мск) совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за плохого самочувствия одного из пассажиров», — сообщил РИА «Новости» представитель ташкентского аэропорта. Собеседник агентства добавил, что к моменту приземления самолет ждали медики скорой помощи. Сейчас врачи решают вопрос об отправке пассажира в больницу. Все остальные пассажиры отправятся дальше по запланированному маршруту «по готовности».