10 августа 2023, 13:43
Самолет-беспилотник сбили в белгородском небе
Губернатор Гладков: система ПВО сбила в Белгородском районе БПЛА самолетного типа
Военные засекли в небе над Белгородским районом беспилотник самолетного типа. Его сбила система ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа», — объявил он.
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Обошлось без повреждений. Вячеслав Гладков сообщил, что информация о последствиях отраженной атаки на земле не поступала.
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