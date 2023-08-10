Происшествия 10 августа 2023, 13:43 Самолет-беспилотник сбили в белгородском небе Губернатор Гладков: система ПВО сбила в Белгородском районе БПЛА самолетного типа Соцсети

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Военные засекли в небе над Белгородским районом беспилотник самолетного типа. Его сбила система ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа», — объявил он.

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Обошлось без повреждений. Вячеслав Гладков сообщил, что информация о последствиях отраженной атаки на земле не поступала.

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