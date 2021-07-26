Пассажирский самолет белорусской «Белавиа», выполняющий рейс из Минска в Анталью, подал сигнал бедствия в небе над Белгородской областью. Лайнер готовится совершить вынужденную посадку в Воронеже. Об этом со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах сообщил «Интерфакс».

Самолет Boeing 737 подал сигнал бедствия в небе над Белгородом, сообщил ТАСС. Это произошло спустя час после вылета из Минска.

После этого самолет сменил курс. По словам собеседника «Интерфакса», сейчас воздушное судно готовится к посадке в аэропорту Воронежа. Разрешение на экстренное приземление уже выдано.

Причиной стала некая внештатная ситуация на борту.

Самолет быстро снижается. Сообщается, что этот Boeing относительно новый, он пополнил парк белорусского перевозчика всего пять лет назад.

В июне в Краснодаре экстренно приземлился самолет «Белавиа», следовавший из египетской Хургады в Минск. Причиной вынужденной посадки Воеing 737 стала возможная утечка топлива. На борту находились 180 пассажиров, их отправили в Минск резервным бортом.