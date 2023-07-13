Происшествия 13 июля 2023, 09:39 Самолет Бе-200 задействуют при тушении пожара в Свердловской области Представитель МЧС Новиков: Бе-200 поднимут для тушения пожара в селе Шайдуриха на Урале РИА «Новости»

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Самолет Бе-200 поднимут для тушения пожара в селе Шайдуриха Свердловской области. Об этом сообщил начальник управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по региону Вячеслав Новиков. Его слова появились в Telegram-канале ведомства.

«В Сведловской области к взлету готовится самолет Бе-200 для тушения пожара», — сказал он.

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ЧП произошло в селе Шайдуриха вечером 12 июля. Огонь перекинулся из леса на жилые постройки. В итоге 30 домов сгорело, людей эвакуировали в соседний Невьянск.

Утром 13 июля стало известно, что возгорание локализовали на площади в 4100 квадратных метров. По последним данным, 41 здание оказалось повреждено.

В результате случившегося одна местная жительница погибла. Еще двое пострадали, у них зафиксировали ожоги. Сейчас они находятся в Невьянской центральной районной больнице, где медики оказывают им необходимую помощь.