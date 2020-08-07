Самолет «Авроры» аварийно сел в Хабаровске

Сахалинская прокуратура начала проверку после того, как в аэропорту Новый Хабаровска самолет совершил аварийную посадку. В лайнере находились 84 человека.

Аварийную посадку совершил самолет авиакомпании «Аврора», следовавший из Хабаровска в Красноярск. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, он приземлился в 06:35 (23:35 6 августа по московскому времени).

По предварительным данным, причиной аварийной посадки стала техническая неисправность.

На борту находились 77 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал. Сайт kp.ru уточнил, что аварийно сел Airbus A319.

Сахалинская транспортная прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о безопасности полетов. Если будут выявлены нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.