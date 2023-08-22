Происшествия 22 августа 2023, 12:33 Самолет авиакомпании «Северный ветер» повредил шасси при посадке в Новокузнецке Самолет из Петербурга из-за тумана повредил шасси при посадке в Новокузнецке Максим Константинов/Global Look Press

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Самолет авиакомпании «Северный ветер», следовавший из Санкт-Петербурга в Новокузнецк, повредил шасси при посадке. На борту были 140 пассажиров — ни они, ни члены экипажа не пострадали. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Новокузнецка.

Уточняется, что предварительная причина происшествия — туман и плохая видимость. Командир сделал несколько кругов над аэродромом и решил все-таки посадить самолет. Сотрудники аэропорта организовали эвакуацию пассажиров на взлетно-посадочную полосу, при этом самолет остался на ней.

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На тот момент полоса оказалась заблокирована. Из-за этого утренний рейс авиакомпании S7 пришлось отправить на запасной аэродром. Остальные рейсы отменили из-за погодных условий. До 07:00 (00:00 по московскому времени) аэровокзал прекратил работу из-за густого тумана. Сейчас, судя по онлайн-табло, она уже возобновилась.

Пассажиры пострадавшего самолета и их багаж в полном порядке, уточнили в аэропорту.