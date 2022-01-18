Самолет авиакомпании Emirates экстренно сел в Петербурге

Самолет дубайской авиакомпании Emirates экстренно сел в аэропорту Петербурга. Причиной вынужденной посадки стало нарушение системы управления лайнером.

«В аэропорту Пулково благополучно прошла вынужденная посадка Boeing-777 авиакомпании Emirates рейсом Дубай — Сан-Франциско», — привело РИА «Новости» слова представителя экстренных служб.

Всего на борту самолета находились 246 пассажиров. Пилоты приняли решение о вынужденной посадке из-за нарушения системы управления воздушным судном.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Специалисты занимаются вопросом отправки пассажиров в пункт назначения. Для этого используют резервный самолет. Как уточнил Telegram-канал 112, сначала пассажиров направят в Дубай, а оттуда они смогут вылететь в США.