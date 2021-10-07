Самолет авиакомпании «Джазира» совершил экстренную посадку в Турции

Самолет кувейтской авиакомпании «Джазира» экстренно посадили на западе Турции. Причиной послужила информация о том, что на борту самолета заложена бомба. Об этом сообщила «ПолитРоссия».

Пилот посадил самолет в аэропорту Трабзона. Пассажиров эвакуировали. На данный момент сотрудники экстренных служб проверяют авиалайнер. Саперы обследуют самолет на наличие взрывчатых веществ. Ранее самолет Airbus A350, который летел из столицы Мальдив Мале, совершил вынужденную посадку в подмосковном аэропорту Шереметьево. Посадить самолет пришлось из-за проблем с тягой двигателей.