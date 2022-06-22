Самолет Ан-30М пропал в Якутии

Самолет Ан-30М пропал с радаров в Якутии и не приземлился в назначенное время. Как сообщили «360» в республиканском главке МЧС, борт следовал по маршруту Якутск — Оленек. Информация спасателям поступила в 11:30.

«В 11:00 борт должен был произвести посадку в аэропорту н. п. Оленек, но в назначенное время не прибыл на площадку», — заявили в пресс-службе.

Для поисков на место вылетели вертолет Ми-8 и самолет Ан-26 Росавиации.

РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС уточнило, что на борту пропавшего самолета Ан-30М находились пять человек.

По данным агентства ЯСИА, борт принадлежал компании НПП «Мир». Предварительно, самолет доставлял продукты общим весом 6,3 тонны.

Это уже второй самолет, пропавший в Якутии на этой неделе. Накануне на связь перестал выходить частный борт Ан-2, летевший по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг. Самолет также не прибыл к месту назначения.