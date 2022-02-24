Самолет Ан-26 разбился в Воронежской области

В Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб», — сказано в сообщении пресс-службы.

Причиной ЧП предварительно называют отказ техники. На земле никаких разрушений в результате происшествия нет. На место отправилась комиссия ВКС. Специалисты выяснят все обстоятельства происшествия.

Ан-26 является многоцелевым транспортным самолетом. Он разработан в ОКБ имени О. К. Антонова. Первый полет самолета состоялся 21 мая 1969 года.

Ранее стало известно, что в России c 9 февраля приостановили работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В до завершения расследования катастрофы с первым опытным образцом воздушного судна, которая произошла летом 2021 года.