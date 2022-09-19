Самолет Ан-24Б повредил крыло и шасси во время посадки в Иркутской области | 360°

Происшествия 19 сентября 2022, 10:45 Поделиться Telegram

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Viber Самолет Ан-24Б повредил крыло и шасси во время посадки в Иркутской области СКР возбудил уголовное дело после аварийной посадки Ан-24Б в Иркутской области

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Самолет Ан-24Б авиакомпании «Ангара» 17 сентября совершил аварийную посадку в городе Усть-Куте Иркутской области. Никто не пострадал. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России провело проверку и возбудило уголовное дело.

Воздушное судно 17 сентября вылетело из Иркутска и совершило аварийную посадку в пункте назначения — городе Усть-Куте — около 10 часов (пяти часов по московскому времени). Самолет приземлился за пределами взлетно-посадочной полосы, повредил левое крыло и переднюю стойку шасси. Следком России показал повреждения на видео. Ущерб авиакомпании оценили в 20 миллионов рублей. Никто не пострадал.

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Братский следственный отдел провел проверку. Следователи осмотрели Ан-24Б, провели химическую экспертизу топлива, опросили всех участников событий, получили данные с речевых и параметрических самописцев и назначили другие следственные действия. Они возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба.

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