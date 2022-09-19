Самолет Ан-24Б повредил крыло и шасси во время посадки в Иркутской области | 360°

Все новости

Подмосковье

19 сентября 2022, 11:02

Свыше 26 тысяч саженцев высадили в Подмосковье в первые дни акции «Наш лес»

Подмосковье

19 сентября 2022, 11:01

Строительный контроль в Подмосковье улучшили с помощью фото и видео

Реклама

Здоровье

19 сентября 2022, 10:53

Лор Зайцев объяснил россиянам, как нельзя сморкаться

Спецоперация

19 сентября 2022, 10:50

Польша поделилась безрадостными новостями от НАТО для Украины

Происшествия

19 сентября 2022, 10:45

Самолет Ан-24Б повредил крыло и шасси во время посадки в Иркутской области

Мир

19 сентября 2022, 10:44

Патрушев заявил, что Россия и Китай хотят справедливости в мире, в отличие от Запада

Здоровье

19 сентября 2022, 10:35

Россиянам назвали блюдо, которое может сделать их счастливыми

Спецоперация

19 сентября 2022, 10:35

ВКС России ударили по украинским силам под Авдеевкой

Подмосковье

19 сентября 2022, 10:27

Подмосковные мастера создали копию электромобиля Tesla Cybertrack

Происшествия

19 сентября 2022, 10:45

Самолет Ан-24Б повредил крыло и шасси во время посадки в Иркутской области

СКР возбудил уголовное дело после аварийной посадки Ан-24Б в Иркутской области

Читать 360tv в

Самолет Ан-24Б авиакомпании «Ангара» 17 сентября совершил аварийную посадку в городе Усть-Куте Иркутской области. Никто не пострадал. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России провело проверку и возбудило уголовное дело.

Воздушное судно 17 сентября вылетело из Иркутска и совершило аварийную посадку в пункте назначения — городе Усть-Куте — около 10 часов (пяти часов по московскому времени). Самолет приземлился за пределами взлетно-посадочной полосы, повредил левое крыло и переднюю стойку шасси. Следком России показал повреждения на видео. Ущерб авиакомпании оценили в 20 миллионов рублей. Никто не пострадал.

Реклама

Братский следственный отдел провел проверку. Следователи осмотрели Ан-24Б, провели химическую экспертизу топлива, опросили всех участников событий, получили данные с речевых и параметрических самописцев и назначили другие следственные действия. Они возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба.

Реклама

Авиация

Иркутская область

Авиакатастрофы

Самолеты

Следственный комитет России

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама