Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области

«13 июля 2020 г. в 04:10 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о падение самолета Ан-2 в Большеболдинском районе», — говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия были направлены службы экстренного реагирования. Подробности случившегося уточняются.

Данные оперативные, подлежат уточнению, отмечается в пресс-службе ведомства. После столкновения с землей произошло возгорание самолета на площади 30 квадратных метров. Сейчас возгорание ликвидировано. В результате происшествия пострадал один человек, еще один — погиб, говорится в сообщении.

Отмечается, что на земле жертв и разрушений нет.

Ранее 6 июля легкомоторный самолет упал в городе Дзержинске Нижегородской области. Сведений о пострадавших не поступало.