Самолет Ан-2, предположительно, упал на Камчатке, сообщили в региональном МЧС. На борту находились два человека.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю уточнили, что к месту предполагаемого падения направились спасатели. По данным РИА «Новости», очевидцы видели падение у села Коряки Елизовского района.

«К месту происшествия следуют спасатели пожарной части села Коряки, пожарного поста поселка Лесного, Спасательного центра МЧС России и личный состав одной из воинских частей. Обстановка уточняется», — рассказали агентству в МЧС.

По некоторым данным, самолет летел в Тымлат с грузом, на борту находились два человека. Информации об их состоянии пока нет, других подробностей случившегося не сообщили.