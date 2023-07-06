06 июля 2023, 17:59
Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Кировской области
Центральное МСУТ СКР: самолет Ан-2 аварийно сел в Кировской области
Легкомоторный самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Кировской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Центрального МСУТ СК России.
«В Кировской области следователи выясняют обстоятельства авиационного происшествия с легкомоторным самолетом», — отметили в ведомстве.
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Вынужденную посадку самолет совершил в деревне Чуваши около 17:00. Он получил технические повреждения. Пассажиры и пилот остались живы. В ведомстве не уточнили состояние людей.
На место происшествия выехали следователи СК для установления всех обстоятельств случившегося.
В июне легкомоторный самолет Як-52 упал в поселке Малино городского округа Ступино. В экстренных службах уточнили, что полет был запланированным, самолет поднялся в воздух с частного аэродрома.
В начале июля один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в США.
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