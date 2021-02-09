Самолет Ан-12 совершил жесткую посадку на Сахалине

Самолет Ан-12 из Хабаровска совершил жесткую посадку на острове Итуруп в Сахалинской области. Из-за бурана во время посадки на аэродроме Буревестник воздушное судно зацепилось за бруствер.

Самолет получил повреждения в результате жесткой посадки: сломалась левая стойка шасси, сообщил РЕН ТВ. Вероятной причиной ЧП стали неблагоприятные погодные условия — сейчас на Сахалине бушует метель, как можно заметить на кадрах с места происшествия.

«Военно-транспортный самолет Ан-12 потерпел аварию при посадке на аэродроме Буревестник острова Итуруп, пострадавших нет», — подтвердили в Восточном военном округе.

Ранее, в субботу, самолет «Аэрофлота» после вылета рейсом из Москвы в Амстердам вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок. Причиной стал частичный сбой в работе систем радиосвязи на борту. Представитель компании-перевозчика Михаил Демин сообщил, что посадка прошла в штатном режиме. Самолет подал сигнал тревоги, находясь на высоте 8000 метров. Лайнер «Аэрофлота» сменил курс примерно через 20 минут после вылета из столичного аэропорта.